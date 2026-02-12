Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Чехия — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Она как бы говорит мне отвалить». Терезе Йохауг — о доминации Фриды Карлссон на ОИ-2026

«Она как бы говорит мне отвалить». Терезе Йохауг — о доминации Фриды Карлссон на ОИ-2026
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг отреагировала на доминантную победу шведки Фриды Карлссон в гонке на 10 км с раздельным стартом в свободном стиле на Олимпиаде-2026 в Италии. Ранее Фрида тоже уверенно выиграла скиатлон на Играх.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

«Мы наблюдаем за девушкой, которая как бы говорит: «Отвали, Терезе. Я еду дальше». То, что мы видим у Фриды Карлссон сейчас, — это безумно высокий уровень. Но на «Тур де Ски» она заняла 13-е и 15-е места, так что она нестабильна. Она непостоянна и непредсказуема, но никто не может сравниться с её лучшими результатами. Фрида много раз меня обыгрывала», — приводит слова Йохауг NRK.

Кроме того Йохауг отметила, что считает Карлссон главной претенденткой на золото оставшихся гонок Олимпиады.

Отметим, что перед Олимпиадой Йохауг не считала Карлссон фаворитом соревнований, делая акцент на нестабильности шведки.

Материалы по теме
Йохауг — о Фриде Карлссон: не чувствую, что она фаворит на золотые медали ОИ
Материалы по теме
Непряева пробежала разделку на Олимпиаде хуже скиатлона. А у Карлссон снова чудо-гонка!
Непряева пробежала разделку на Олимпиаде хуже скиатлона. А у Карлссон снова чудо-гонка!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android