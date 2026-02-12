«Она как бы говорит мне отвалить». Терезе Йохауг — о доминации Фриды Карлссон на ОИ-2026

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг отреагировала на доминантную победу шведки Фриды Карлссон в гонке на 10 км с раздельным стартом в свободном стиле на Олимпиаде-2026 в Италии. Ранее Фрида тоже уверенно выиграла скиатлон на Играх.

«Мы наблюдаем за девушкой, которая как бы говорит: «Отвали, Терезе. Я еду дальше». То, что мы видим у Фриды Карлссон сейчас, — это безумно высокий уровень. Но на «Тур де Ски» она заняла 13-е и 15-е места, так что она нестабильна. Она непостоянна и непредсказуема, но никто не может сравниться с её лучшими результатами. Фрида много раз меня обыгрывала», — приводит слова Йохауг NRK.

Кроме того Йохауг отметила, что считает Карлссон главной претенденткой на золото оставшихся гонок Олимпиады.

Отметим, что перед Олимпиадой Йохауг не считала Карлссон фаворитом соревнований, делая акцент на нестабильности шведки.