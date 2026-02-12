Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Хотелось бы, чтобы меня оставили в покое». Симон раскритиковала СМИ после победы на ОИ

«Хотелось бы, чтобы меня оставили в покое». Симон раскритиковала СМИ после победы на ОИ
Комментарии

10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон высказалась о критике в свой адрес со стороны СМИ, которой продолжает подвергаться после дисквалификации и условного срока из-за мошенничества с банковскими картами.

«Чего бы мне сейчас хотелось — так это, если честно, чтобы меня оставили в покое. Ещё во вторник вечером я читала вещи, которые неприятно читать. Думаю, теперь мне удалось доказать, что не зря нахожусь в сборной, и мне больше нечего никому доказывать. Теперь я хочу, чтобы мне просто дали заниматься биатлоном.

Внутри команды та ситуация, что произошла между мной и другими биатлонистками, пройдена, эта страница перевёрнута, мы всё обсудили. Мы здесь, чтобы побеждать, выигрывать медали и заниматься биатлоном.

Думаю, в индивидуальной гонке мы это снова показали, поэтому, пожалуйста — будь то СМИ или люди — остановитесь. Это было бы действительно лучше для всех», – приводит слова Симон L’Equipe.

Ранее Симон одержала победу в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Её подруга по команде Лу Жанмонно завоевала серебро.

