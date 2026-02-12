Скидки
Хоккей. Чехия — Канада
18:40 Мск
Диггинс завоевала бронзу ОИ-2026 со сломанным ребром. На финише она стонала от боли
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает выступать на Олимпийских играх – 2026 в Италии со сломанным ребром.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

Сегодня, 12 февраля, Диггинс приняла участие в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км и героически завоевала бронзовую медаль. После гонки американка упала на снег и продолжительное время пролежала в зоне финиша, держась за ребро и издавая жуткие стоны от боли. Сокомандница помогала ей снять лыжи.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Напомним, Диггинс сломала ребро при падении в скиатлоне — первой гонке Олимпиады.

