Диггинс завоевала бронзу ОИ-2026 со сломанным ребром. На финише она стонала от боли

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает выступать на Олимпийских играх – 2026 в Италии со сломанным ребром.

Сегодня, 12 февраля, Диггинс приняла участие в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км и героически завоевала бронзовую медаль. После гонки американка упала на снег и продолжительное время пролежала в зоне финиша, держась за ребро и издавая жуткие стоны от боли. Сокомандница помогала ей снять лыжи.

Фото: скриншот из трансляции

Напомним, Диггинс сломала ребро при падении в скиатлоне — первой гонке Олимпиады.