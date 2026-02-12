Видео: победный спуск Федерики Бриньоне в супергиганте на ОИ-2026

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоялись соревнования в супергиганте у женщин. Золотую медаль завоевала двукратная чемпионка мира итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне, которая выиграла соревнования с преимуществом в 0,41 секунды над серебряным призёром француженкой Роман Мирадоли. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео победного спуска итальянской горнолыжницы.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Для 35-летней Бриньоне эта победа стала первой в карьере на Олимпийских играх. Она стала самой возрастной горнолыжницей, которой удалось завоевать золото в данной дисциплине на Олимпийских играх. Ранее Бриньоне завоёвывала серебряные и бронзовые медали в гигантском слаломе (Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022), на предыдущей Олимпиаде также стала бронзовым призёром в комбинации. Итальянка дважды побеждала в общем зачёте Кубка мира (в 2020 и 2025 годах), став первой итальянской горнолыжницей, которой покорилось это достижение.