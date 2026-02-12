«Я ведь не развивалась последние четыре года». Карлссон с сарказмом ответила Йохауг

Новоиспечённая двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон с сарказмом отреагировала на слова четырёхкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира норвежки Терезе Йохауг.

После того как Карлссон в доминирующем стиле выиграла скиатлон и разделку на Олимпиаде, Йохауг, перед Играми критиковавшая Фриду за нестабильность, назвала её фаворитом оставшихся гонок в Италии.

«Она быстро меняет своё мнение (смеётся). Я ведь не развивалась последние четыре года… Она меняет своё мнение в зависимости от обстоятельств… Но это забавно, когда так бурлит внутри. Я постараюсь продолжать использовать этот импульс», — приводит слова Карлссон SVT.