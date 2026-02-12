«Она настоящий боец». Мартен Фуркад — о победе Симон в индивидуальной гонке на ОИ-2026

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу соотечественницы Жулии Симон в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Симон завоевала золотую медаль, выиграв на финише ещё у одной французской биатлонистки, Лу Жанмонно, 53,1 секунды.
«Очень красивая медаль, отличный дубль. Есть небольшое разочарование за Камиль Бене — мы были недалеко от исторического французского подиума. Я очень рад за сборную Франции.
Жулия — выдающаяся спортсменка, она настоящий боец, и она это показала в гонке. Жулия была движима определённой яростью, и остаётся только одно — поздравить её», – приводит слова Фуркада Ski-Nordique.
