Хоккей. Чехия — Канада
18:40 Мск
Олимпиада 2026

«Она настоящий боец». Мартен Фуркад — о победе Симон в индивидуальной гонке на ОИ-2026

«Она настоящий боец». Мартен Фуркад — о победе Симон в индивидуальной гонке на ОИ-2026
Комментарии

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу соотечественницы Жулии Симон в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Симон завоевала золотую медаль, выиграв на финише ещё у одной французской биатлонистки, Лу Жанмонно, 53,1 секунды.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:15.6
2
Лу Жанмонно
Франция
+53.1
3
Лора Христова
Болгария
+1:04.5

«Очень красивая медаль, отличный дубль. Есть небольшое разочарование за Камиль Бене — мы были недалеко от исторического французского подиума. Я очень рад за сборную Франции.

Жулия — выдающаяся спортсменка, она настоящий боец, и она это показала в гонке. Жулия была движима определённой яростью, и остаётся только одно — поздравить её», – приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

