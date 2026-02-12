Скидки
Хоккей. Чехия — Канада
18:40 Мск
Олимпиада 2026

«Петя на месте. И сальхов тоже». Туктамышева оценила тренировку Гуменника на ОИ-2026

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева посетила дневную тренировку мужчин за день до произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Туктамышева опубликовала в своём телеграм-канале видео, где поделилась своими впечатлениями от готовности фигуристов.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

В тренировке принял участие и действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник. После короткой он занимает 12-е место.

«Петя на месте. И сальхов тоже на месте. Петя – молодец, зал очень тепло приветствует.

В принципе, все парни сегодня выглядят очень уверенно. Эндрю Торгашев откатал чисто, Петя тоже чисто», — в частности, отметила Туктамышева.

