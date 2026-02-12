«Мои слова перевернули». Дарья Непряева — о резонансном интервью о критике в России

Обладательница Кубка России – 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева высказалась о резонансе вокруг своего интервью на Олимпиаде-2026 в Италии, где она заявила, что в России сейчас её не особо любят.

«На самом деле его просто раздули, там ничего такого нет. Мы просто в процессе диалога с журналистом общались, и он спросил, вижу ли я весь этот негатив, потому что его достаточно много, я сказала, что ничего не читаю, но прекрасно понимаю [что это есть].

И всё это раздули, что я там сильно переживаю, загоняюсь, принимаю всё близко к сердцу. На самом деле всё по-другому, потому что у меня очень много поддержки. Даже из Татарстана сюда приехали лично, и все пишут сообщения.

Нет, на самом деле, поддержки у меня очень много, просто мои слова перевернули в другое русло, ничего такого у меня нет. Руки на себя не накладываю, как некоторые думают! (Смеётся.)» — сказала Непряева в эфире Okko.