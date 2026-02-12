Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Чехия — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Мои слова перевернули». Дарья Непряева — о резонансном интервью о критике в России

«Мои слова перевернули». Дарья Непряева — о резонансном интервью о критике в России
Комментарии

Обладательница Кубка России – 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева высказалась о резонансе вокруг своего интервью на Олимпиаде-2026 в Италии, где она заявила, что в России сейчас её не особо любят.

«На самом деле его просто раздули, там ничего такого нет. Мы просто в процессе диалога с журналистом общались, и он спросил, вижу ли я весь этот негатив, потому что его достаточно много, я сказала, что ничего не читаю, но прекрасно понимаю [что это есть].

И всё это раздули, что я там сильно переживаю, загоняюсь, принимаю всё близко к сердцу. На самом деле всё по-другому, потому что у меня очень много поддержки. Даже из Татарстана сюда приехали лично, и все пишут сообщения.

Нет, на самом деле, поддержки у меня очень много, просто мои слова перевернули в другое русло, ничего такого у меня нет. Руки на себя не накладываю, как некоторые думают! (Смеётся.)» — сказала Непряева в эфире Okko.

Материалы по теме
Дарья Непряева: прекрасно понимаю, что в России меня не особо любят. Многих прям триггерит
Материалы по теме
Дарья Непряева не смогла забежать в топ-20 на Олимпиаде. Лидеры — просто космос
Дарья Непряева не смогла забежать в топ-20 на Олимпиаде. Лидеры — просто космос
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android