Олимпиада 2026

Непряева отреагировала на мнение, что Вяльбе не поддерживает её на Олимпиаде-2026

Непряева отреагировала на мнение, что Вяльбе не поддерживает её на Олимпиаде-2026
Комментарии

Обладательница Кубка России – 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева рассказала о поддержке, которую получает от главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе во время выступления на Олимпиаде-2026.

«Елена Валерьевна [Вяльбе] мне пишет, постоянно переживает. Я даже видела, как выкладывали, мол, вот, Елена Валерьевна никак не поддерживает, на самом деле просто она не из тех людей, кто делает это громко. Она постоянно за меня переживает. Для меня достаточно ценно, что, даже когда у меня всё рушится и не получается, опускаются руки, она всё равно всегда меня поддерживает», — сказала Непряева в эфире Okko.

