«Американцы и японцы могут вздрогнуть». Плющенко дал совет Гуменнику перед ПП на ОИ-2026

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко поделился мнением о том, что действующему чемпиону России Петру Гуменнику пришлось стартовать на Олимпиаде-2026 в Италии на фоне экстренной замены музыки в короткой программе из-за проблем с авторскими правами.

«Вот уже несколько дней меня все спрашивают, насколько сложно оказаться в такой ситуации с заменой музыки… Были случаи, когда коньки не прилетали, но, конечно, лучше кататься в своих коньках под другую музыку, чем, например, в новых, не раскатанных или чужих коньках, но под свою. Хуже потери коньков может быть только потеря музыки. Но в обоих случаях кататься-то надо!

Что важно, Петя – опытный боец. Для него международные старты не в новинку, он до отстранения был на международной арене. Вот если он завтра сделает свою работу так, как он сделал на чемпионате России, то американцы и японцы могут вздрогнуть. Питерская школа сильна и стратегией, и техникой.

Но главное – кататься и получать удовольствие, не думая уже о местах и соперниках. Лёд скользкий. И не факт, что у всех будут стальные нервы и максимальный прыжковый контент!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

После проката короткой программы Гуменник идёт на 12-м месте на Олимпиаде-2026.