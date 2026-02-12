Видеообзор женского супергиганта на Олимпийских играх — 2026

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоялись соревнования в супергиганте у женщин. Золотую медаль завоевала итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне, которая выиграла соревнования с преимуществом в 0,41 секунды над серебряным призёром француженкой Роман Мирадоли. Замкнула тройку призёров австрийка Корнелия Хюттер (+0,52). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором соревнований.

Для 35-летней Бриньоне эта победа стала первой в карьере на Олимпийских играх. Ранее она завоёвывала серебряные и бронзовые медали в гигантском слаломе (Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022), на предыдущей Олимпиаде также стала бронзовым призёром в комбинации. Для француженки Мирадоли и австрийки Хюттер медали Игр-2026 стали первыми в карьере на Олимпийских играх.