Главная Олимпиада 2026 Новости

Дарья Непряева — об ОИ: я просто рада находиться здесь и соревноваться с лучшими

Дарья Непряева — об ОИ: я просто рада находиться здесь и соревноваться с лучшими
Комментарии

Обладательница Кубка России – 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева высказалась об опыте, который получает на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

— Чувствуешь, как у тебя опыт прибавляется от гонки к гонке?
— Наверное, да, потому что это совершенно другой уровень и опыт для меня, всё такое. Приходится по-другому раскладываться на гонки, но я рада просто находиться здесь и соревноваться с самыми-самыми лучшими спортсменами мира, — сказала Непряева в эфире Okko после 21-го места в коньковой гонке с раздельным стартом на Олимпиаде.

Непряева вместе с Савелием Коростелёвым получили статус индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) от FIS в декабре 2025 года.

