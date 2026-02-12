Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Чехия — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Пётр Гуменник: меня место на Олимпиаде не волнует

Пётр Гуменник: меня место на Олимпиаде не волнует
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник поделился своим настроем на прокат произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии. После короткой программы Гуменник занимает 12-е место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

«Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен.

На тренировках я всё подготовил, поэтому на соревновании я держу фокус на чётком плане техники исполнения прыжков, чтобы волнение никак не сказалось на технике. Пожалуй, это единственное, что нужно держать в уме. Остальное мышцы сами помнят», — приводит слова Гуменника ТАСС.

Материалы по теме
Кто, если не Пётр Гуменник? Предсказываем тройку на Олимпиаде в Милане
Кто, если не Пётр Гуменник? Предсказываем тройку на Олимпиаде в Милане
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android