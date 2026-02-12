Пётр Гуменник: меня место на Олимпиаде не волнует

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник поделился своим настроем на прокат произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии. После короткой программы Гуменник занимает 12-е место.

«Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен.

На тренировках я всё подготовил, поэтому на соревновании я держу фокус на чётком плане техники исполнения прыжков, чтобы волнение никак не сказалось на технике. Пожалуй, это единственное, что нужно держать в уме. Остальное мышцы сами помнят», — приводит слова Гуменника ТАСС.