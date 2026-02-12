Скидки
Олимпиада 2026

Конькобежный спорт на Олимпиаде 2026, женщины, 5000 м: результаты

35-летняя Франческа Лоллобриджида завоевала второе золото на Олимпиаде-2026
Комментарии

35-летняя итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 5000 м. Для Лоллобриджиды это уже вторая награда высшей пробы на домашних Играх, ранее она стала лучшей на дистанции 3000 м.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
12 февраля 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Франческа Лоллобриджида
Италия
6:46.17
2
Мерел Конейн
Нидерланды
+0.10
3
Рагне Виклунд
Норвегия
+0.17

Олимпиада-2026, Италия. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м:

  1. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 6.46,7.
  2. Мерел Конейн (Нидерланды) — отставание 0,1.
  3. Рагне Виклунд (Норвегия) +0,17.

Отметим, что в решающем забеге приняла участие белоруска Марина Зуева, выступающая на ОИ в нейтральном статусе. Она заняла шестое место, уступив Лоллобриджиде 11,53 секунды.

Календарь Олимпиады-2026
Комментарии
