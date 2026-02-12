35-летняя Франческа Лоллобриджида завоевала второе золото на Олимпиаде-2026
35-летняя итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 5000 м. Для Лоллобриджиды это уже вторая награда высшей пробы на домашних Играх, ранее она стала лучшей на дистанции 3000 м.
Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
12 февраля 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Франческа Лоллобриджида
Италия
6:46.17
2
Мерел Конейн
Нидерланды
+0.10
3
Рагне Виклунд
Норвегия
+0.17
Отметим, что в решающем забеге приняла участие белоруска Марина Зуева, выступающая на ОИ в нейтральном статусе. Она заняла шестое место, уступив Лоллобриджиде 11,53 секунды.
