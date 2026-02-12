35-летняя Франческа Лоллобриджида завоевала второе золото на Олимпиаде-2026

35-летняя итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 5000 м. Для Лоллобриджиды это уже вторая награда высшей пробы на домашних Играх, ранее она стала лучшей на дистанции 3000 м.

Олимпиада-2026, Италия. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м:

Франческа Лоллобриджида (Италия) — 6.46,7. Мерел Конейн (Нидерланды) — отставание 0,1. Рагне Виклунд (Норвегия) +0,17.

Отметим, что в решающем забеге приняла участие белоруска Марина Зуева, выступающая на ОИ в нейтральном статусе. Она заняла шестое место, уступив Лоллобриджиде 11,53 секунды.