Хоккей. Чехия — Канада
Олимпиада 2026

Гуменник назвал фигуриста, который очень впечатлил его в короткой программе на ОИ-2026

Гуменник назвал фигуриста, который очень впечатлил его в короткой программе на ОИ-2026
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, короткая программа какого фигуриста на Олимпийских играх – 2026 в Италии особенно его впечатлила.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

«По итогам короткой программы меня очень впечатлила программа Адама Сяо Хим Фа. Она смотрелась на одном дыхании: очень мощно и качественно сделаны прыжки, и дорожка на высшем уровне», — приводит слова Гуменника ТАСС.

Двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа занимает третье место после КП на Олимпиаде. Судьи оценили его прокат в 102,55 балла. Адам отстаёт от лидера, Ильи Малинина, почти на шесть баллов. Сам Гуменник по итогам КП стал 12-м.

