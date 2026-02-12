Скидки
Олимпиада 2026

Пётр Гуменник: как прокатал на Олимпиаде короткую программу, сразу о ней забыл

Пётр Гуменник: как прокатал на Олимпиаде короткую программу, сразу о ней забыл
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, как на него влияет тот факт, что между короткой и произвольной программой на Олимпийских играх – 2026 в Италии у мужчин есть перерыв в два дня.

«Уже по привычке как сразу прокатал короткую программу, сразу о ней забыл. Готовлюсь к произвольной, и тут такой большой перерыв, что можно легко переключиться, времени хватает и потренироваться, и отдохнуть. Перегореть не боюсь. Год назад на чемпионате России был день перерыва, тогда, возможно, я перегорел, но сейчас появился опыт выступлений с перерывом, и я научился держать себя так, чтобы не перегореть», — приводит слова Гуменника ТАСС.

Гуменник представит свою ПП на Олимпиаде-2026 завтра, 13 февраля. После КП он идёт 12-м.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось
