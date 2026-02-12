Обзор коньковой разделки с участием Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026 в Италии

Олимпийская чемпионка 2026 года в скиатлоне шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она показала результат 22.49,2, обогнав ближайшую соперницу почти на 47 секунд. В соревнованиях принимала участие российская лыжница Дарья Непряева, она финишировала 21-й.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором коньковой разделки на Олимпиаде-2026 у женщин:
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км, свободный стиль. Женщины:
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2.
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,6.
3. Джессика Диггинс (США) +49,7.
4. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +53,0.
5. Хейди Венг (Норвегия) +56,9.
6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +1.08,0.
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.10,8.
8. Элисон Мэки (Канада) +1.17,9…
21. Дарья Непряева (Россия) +1.55,8.