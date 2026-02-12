Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Обзор коньковой разделки с участием Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026 в Италии

Обзор коньковой разделки с участием Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026 в Италии
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2026 года в скиатлоне шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она показала результат 22.49,2, обогнав ближайшую соперницу почти на 47 секунд. В соревнованиях принимала участие российская лыжница Дарья Непряева, она финишировала 21-й.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором коньковой разделки на Олимпиаде-2026 у женщин:

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км, свободный стиль. Женщины:

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2.
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,6.
3. Джессика Диггинс (США) +49,7.
4. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +53,0.
5. Хейди Венг (Норвегия) +56,9.
6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +1.08,0.
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.10,8.
8. Элисон Мэки (Канада) +1.17,9…
21. Дарья Непряева (Россия) +1.55,8.

