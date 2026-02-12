Бородавко: не стал бы терзать Непряеву за 21-е место на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил 21-е место россиянки Дарьи Непряевой в коньковой разделке на 10 км на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Давайте не будем нагнетать. Я уже говорил: сначала мы радовались, что наши спортсмены получили нейтральный статус, что они просто участвуют на Олимпиаде. Потом начали требовать, чтобы они попадали в двадцатку, десятку и пятёрку. Сейчас — мы ждём от них медалей. Уже любое выступление, в котором наши спортсмены вне топ-10, считаем неудачным.

Я бы не делал каких-то выводов из этих гонок. Олимпийские игры тяжёлые. Мы видим, что есть провалы и у лидеров. Та же Диггинс в скиатлоне провалилась. Давайте всё-таки наслаждаться Олимпийскими играми. А весь анализ оставим на потом для специалистов. Для обычного болельщика самое главное, что наши выступают, борются. Терзать их какими-то выводами за 21-е место я бы не стал», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.