Главная Олимпиада 2026 Новости

Бородавко: не стал бы терзать Непряеву за 21-е место на Олимпиаде

Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил 21-е место россиянки Дарьи Непряевой в коньковой разделке на 10 км на Олимпиаде-2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

«Давайте не будем нагнетать. Я уже говорил: сначала мы радовались, что наши спортсмены получили нейтральный статус, что они просто участвуют на Олимпиаде. Потом начали требовать, чтобы они попадали в двадцатку, десятку и пятёрку. Сейчас — мы ждём от них медалей. Уже любое выступление, в котором наши спортсмены вне топ-10, считаем неудачным.

Я бы не делал каких-то выводов из этих гонок. Олимпийские игры тяжёлые. Мы видим, что есть провалы и у лидеров. Та же Диггинс в скиатлоне провалилась. Давайте всё-таки наслаждаться Олимпийскими играми. А весь анализ оставим на потом для специалистов. Для обычного болельщика самое главное, что наши выступают, борются. Терзать их какими-то выводами за 21-е место я бы не стал», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

