«Мне было тяжело физически». Вирер — о 5-м месте в индивидуальной гонке на ОИ-2026

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиад, четырёхкратная чемпионка мира 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер оценила своё выступление в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Итальянка заняла пятое место в гонке, проиграв победительнице француженке Жулии Симон 1.33,9.

«Я довольна, нужно быть реалистами. Уже начиная с третьего круга мне было физически тяжело на лыжах. Я допустила ошибку на стрельбе — такое бывает, хотя в этих условиях можно было сделать четыре «нуля», но, возможно, я слишком торопилась. Потом пыталась держать свой ритм, физически это было очень тяжело. К сожалению, для нас, женщин, раз в месяц так бывает — нужно просто терпеть. Но я знаю, что в ближайшие дни мне станет лучше. Надеюсь, это положительно скажется на следующих гонках», – приводит слова Вирер La Gazzetta Dello Sport.