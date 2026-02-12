Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Латвия — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Мне было тяжело физически». Вирер — о 5-м месте в индивидуальной гонке на ОИ-2026

«Мне было тяжело физически». Вирер — о 5-м месте в индивидуальной гонке на ОИ-2026
Комментарии

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиад, четырёхкратная чемпионка мира 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер оценила своё выступление в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Итальянка заняла пятое место в гонке, проиграв победительнице француженке Жулии Симон 1.33,9.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:15.6
2
Лу Жанмонно
Франция
+53.1
3
Лора Христова
Болгария
+1:04.5

«Я довольна, нужно быть реалистами. Уже начиная с третьего круга мне было физически тяжело на лыжах. Я допустила ошибку на стрельбе — такое бывает, хотя в этих условиях можно было сделать четыре «нуля», но, возможно, я слишком торопилась. Потом пыталась держать свой ритм, физически это было очень тяжело. К сожалению, для нас, женщин, раз в месяц так бывает — нужно просто терпеть. Но я знаю, что в ближайшие дни мне станет лучше. Надеюсь, это положительно скажется на следующих гонках», – приводит слова Вирер La Gazzetta Dello Sport.

Материалы по теме
Француженка с судимостью забрала золото Олимпиады-2026. Биатлон, что ты творишь?!
Француженка с судимостью забрала золото Олимпиады-2026. Биатлон, что ты творишь?!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android