Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Латвия — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Панжинский: мы не ждали большого успеха от Непряевой в разделке

Панжинский: мы не ждали большого успеха от Непряевой в разделке
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в спринте российский лыжник Александр Панжинский оценил 21-е место россиянки Дарьи Непряевой в коньковой разделке на Олимпиаде-2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

«Мы уже отрадовались, что наши спортсмены поедут на Олимпиаду. Когда Непряева и Коростелёв заселились в Олимпийскую деревню и стали участниками, то мы начали думать уже о результатах. Российские лыжники не едут просто за участием. Это сто процентов. Другое дело, что от сегодняшней гонки Непряевой мы не ждали большого успеха. До старта я говорил, что главные успехи и потенциальные медали нас ждут в скиатлонах и марафонах. Пока что так и получается. Лучший результат у Даши в скиатлоне, у Савелия — тоже. Очевидно, что Савелий находится чуть в лучшей форме — функциональной и физической. Даша пока не набрала. Она показывает тот результат, который был на Кубке мира.

Вспомним Давос: Даша показала аналогичный результат сегодняшнему, 20-е место. Она не провалилась, но и не пробежала лучше, чем готова. Мне кажется, что она ещё не набрала тех кондиций, которые может набрать в случае хорошей работы личного тренера.

Считаю, что Непряевой по силам пробежать марафон довольно хорошо. У неё наивысшие шансы именно в этой дисциплине. Быть в десятке сильнейших, а возможно, бороться за шестёрку лучших. Просто она пока что не в тех кондициях, чтобы бороться за призовые места и даже за десятку лучших на Олимпиаде», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Дарья Непряева не смогла забежать в топ-20 на Олимпиаде. Лидеры — просто космос
Видео
Дарья Непряева не смогла забежать в топ-20 на Олимпиаде. Лидеры — просто космос
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android