Панжинский: мы не ждали большого успеха от Непряевой в разделке

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в спринте российский лыжник Александр Панжинский оценил 21-е место россиянки Дарьи Непряевой в коньковой разделке на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Мы уже отрадовались, что наши спортсмены поедут на Олимпиаду. Когда Непряева и Коростелёв заселились в Олимпийскую деревню и стали участниками, то мы начали думать уже о результатах. Российские лыжники не едут просто за участием. Это сто процентов. Другое дело, что от сегодняшней гонки Непряевой мы не ждали большого успеха. До старта я говорил, что главные успехи и потенциальные медали нас ждут в скиатлонах и марафонах. Пока что так и получается. Лучший результат у Даши в скиатлоне, у Савелия — тоже. Очевидно, что Савелий находится чуть в лучшей форме — функциональной и физической. Даша пока не набрала. Она показывает тот результат, который был на Кубке мира.

Вспомним Давос: Даша показала аналогичный результат сегодняшнему, 20-е место. Она не провалилась, но и не пробежала лучше, чем готова. Мне кажется, что она ещё не набрала тех кондиций, которые может набрать в случае хорошей работы личного тренера.

Считаю, что Непряевой по силам пробежать марафон довольно хорошо. У неё наивысшие шансы именно в этой дисциплине. Быть в десятке сильнейших, а возможно, бороться за шестёрку лучших. Просто она пока что не в тех кондициях, чтобы бороться за призовые места и даже за десятку лучших на Олимпиаде», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.