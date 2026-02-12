Панжинский: у Непряевой будут шансы в марафоне — есть время выйти на пик формы

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский оценил форму российской лыжницы Дарьи Непряевой на Олимпийских играх – 2026 в Италии, отметив, что она может выйти на пик к марафону, который состоится в заключительный день Олимпиады.

— Непряева сама говорит, что на европейском снегу у неё не едут лыжи. Это дело в снегу или в физической готовности?

— Всё в совокупности. Не думаю, что причина её неудач — лыжи. Больше её физическая готовность. Это не позволяет ей прыгнуть выше головы. Иногда такая форма приходит, ты можешь творить чудеса. Савелий в скиатлоне именно это и продемонстрировал. Даша, возможно, пик формы наберёт чуть позже. Это даже лучше. Лучше прочувствовать пик формы и подойти к нему в той гонке, в которой у тебя есть шансы, чем в той, в которой нет. Сегодня шансов не было. И в спринте тоже. В марафоне они будут. Десять дней, которые остаются до марафона, пойдут Непряевой на пользу. Надеюсь, что она эту форму наберёт. Время есть, — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.