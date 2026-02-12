Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Терезе Йохауг недовольна тем, что Клебо давал советы Карлссон перед Олимпиадой-2026

Терезе Йохауг недовольна тем, что Клебо давал советы Карлссон перед Олимпиадой-2026
Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг осталась недовольна тем, что соотечественник Йоханнес Клебо давал шведке Фриде Карлссон советы перед Олимпиадой-2026 в Италии.

Карлссон ранее сама призналась, что получила ценные советы от норвежца. Фрида в доминирующем стиле выиграла уже две гонки, в которых приняла участие в Олимпиаде: скиатлон и коньковую разделку на 10 км.

«Ему не следовало помогать Швеции. Они и так уже очень хороши. Ему не стоило этого делать.

Но прежде всего я должна отдать должное Фриде. Победа [в разделке] с преимуществом почти в 47 секунд и временем забега в 23 минуты – это невероятно впечатляюще», — приводит слова Йохауг NRK.

«Я ведь не развивалась последние четыре года». Карлссон с сарказмом ответила Йохауг
Непряева пробежала разделку на Олимпиаде хуже скиатлона. А у Карлссон снова чудо-гонка! Непряева пробежала разделку на Олимпиаде хуже скиатлона. А у Карлссон снова чудо-гонка!
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
