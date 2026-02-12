Терезе Йохауг недовольна тем, что Клебо давал советы Карлссон перед Олимпиадой-2026

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг осталась недовольна тем, что соотечественник Йоханнес Клебо давал шведке Фриде Карлссон советы перед Олимпиадой-2026 в Италии.

Карлссон ранее сама призналась, что получила ценные советы от норвежца. Фрида в доминирующем стиле выиграла уже две гонки, в которых приняла участие в Олимпиаде: скиатлон и коньковую разделку на 10 км.

«Ему не следовало помогать Швеции. Они и так уже очень хороши. Ему не стоило этого делать.

Но прежде всего я должна отдать должное Фриде. Победа [в разделке] с преимуществом почти в 47 секунд и временем забега в 23 минуты – это невероятно впечатляюще», — приводит слова Йохауг NRK.