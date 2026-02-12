«Даже не чувствовала усталости». Карлссон — об уверенной победе в коньковой разделке на ОИ

Новоиспечённая двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала победу в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Женщины:
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2.
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,6.
3. Джессика Диггинс (США) +49,7.
«Сегодняшняя гонка получилась просто волшебной. Я чувствовала себя хорошо в своём теле и нашла правильный ритм. Тренеры поддерживали меня, а зрители были просто замечательными. Казалось, я была настолько увлечена, что даже не чувствовала усталости, но на финише я свернулась калачиком и потом почувствовала боль», — приводит слова Карлссон VG.
