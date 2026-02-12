Скидки
Олимпиада 2026

Мирадоли — первая за 24 года медалистка ОИ в женской горнолыжной сборной Франции

Мирадоли — первая за 24 года медалистка ОИ в женской горнолыжной сборной Франции
Комментарии

Французская горнолыжница Роман Мирадоли завоевала первую за 24 года медаль для женской сборной Франции на Олимпийских играх. Мирадоли стала серебряным призёром в супергиганте на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, уступив на финише 0,41 секунды итальянке Федерике Бриньоне.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
12 февраля 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Федерика Бриньоне
Италия
1:23.41
2
Роман Мирадоли
Франция
+0.41
3
Корнелия Хюттер
Австрия
+0.52

В последний раз горнолыжницы сборной Франции становились медалистками Олимпиад на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. На тех Олимпийских играх золото в скоростном спуске завоевала Кароль Монтийе-Карль, а Лор Пекеньо стала серебряным призёром в слаломе.

31-летняя Мирадоли впервые в карьере завоевала медаль на Олимпийских играх.

