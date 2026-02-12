Немецкие саночники уверенно выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде-2026 в Италии

Сборная Германии по санному спорту завоевала золото в смешанной эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Серебро завоевали австрийцы. Тройку призёров замкнула команда Италии.

Олимпийские игры – 2026. Санный спорт. Смешанная эстафета: