Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Латвия — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Санный спорт на Олимпиаде 2026, микст, эстафета: результаты

Немецкие саночники уверенно выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде-2026 в Италии
Комментарии

Сборная Германии по санному спорту завоевала золото в смешанной эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Серебро завоевали австрийцы. Тройку призёров замкнула команда Италии.

Олимпиада 2026. Санный спорт
Эстафета
12 февраля 2026, четверг. 20:30 МСК
Окончено
1
Германия
2
Австрия
3
Италия

Олимпийские игры – 2026. Санный спорт. Смешанная эстафета:

  1. Германия (Юлия Таубиц, Тобиас Вендль, Тобиас Арльт, Макс Лангенхан, Магдалена Мачина, Даяна Айтбергер) – 3.41,762.
  2. Австрия (Лиза Шульте, Томас Штой, Вольфганг Киндль, Йонас Мюллер, Лара Михаэла Кипп, Зелина Эгле) – отставание 0,542.
  3. Италия (Верена Хофер, Симон Кайнцвальднер, Эмануэль Ридер, Доминик Фишналлер, Андреа Вёттер, Марион Оберхофер) +0,849.
  4. Латвия +1,077.
  5. США +1,104.
  6. Украина +4,502.
Календарь Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android