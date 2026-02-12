Немецкие саночники уверенно выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде-2026 в Италии
Сборная Германии по санному спорту завоевала золото в смешанной эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Серебро завоевали австрийцы. Тройку призёров замкнула команда Италии.
Олимпиада 2026. Санный спорт
Эстафета
12 февраля 2026, четверг. 20:30 МСК
Окончено
1
Германия
2
Австрия
3
Италия
Олимпийские игры – 2026. Санный спорт. Смешанная эстафета:
- Германия (Юлия Таубиц, Тобиас Вендль, Тобиас Арльт, Макс Лангенхан, Магдалена Мачина, Даяна Айтбергер) – 3.41,762.
- Австрия (Лиза Шульте, Томас Штой, Вольфганг Киндль, Йонас Мюллер, Лара Михаэла Кипп, Зелина Эгле) – отставание 0,542.
- Италия (Верена Хофер, Симон Кайнцвальднер, Эмануэль Ридер, Доминик Фишналлер, Андреа Вёттер, Марион Оберхофер) +0,849.
- Латвия +1,077.
- США +1,104.
- Украина +4,502.
