Отец Глеба Смолкина оценил выступление сына на Олимпийских играх — 2026

Отец фигуриста Глеба Смолкина, заслуженный артист России Борис Смолкин оценил выступление сына на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Глеб выступает за сборную Грузии в танцах на льду в дуэте с Дианой Дэвис. На Играх в Италии они заняли 13-е место.

«Мне понравилось его выступление. Как я могу оценить результат? По мне, не совсем правильный», – приводит слова Бориса Смолкина News.ru.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис также принимали участие в командном турнире фигуристов, в котором сборная Грузии заняла четвёртое место.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.