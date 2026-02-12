«Это ошибка». Пихлер выступил против участия Коростелёва и Непряевой в Олимпиаде-2026

Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер, с 2011 по 2014 год возглавлявший сборную России, выступил против участия россиян в Олимпийских играх – 2026 в Италии, а также допуска юниоров на международные старты.

– Должны ли российские биатлонисты участвовать сейчас в Олимпиаде?

– Моё мнение, что до окончания боевых действий – нет. Я не русофоб. Открыт для разговоров. Вы сами знаете, что мне можно позвонить в любой момент. Но при нынешних раскладах я не вижу россиян на международных стартах.

– А юниоров?

– Без разницы. Я знаю российскую систему, всё решает Министерство спорта. Мне жаль персонально атлетов. Но пока должно быть так.

– В лыжах выступают Коростелёв и Непряева – никаких проблем.

– Это ошибка. Российские спортсмены не должны участвовать вообще. Прекратятся боевые действия – и тогда всё изменится. Мне жаль спортсменов, которые не виноваты, друзей – а у меня очень хорошие друзья в России. Но пока – только так.

– Атлеты же ничего не решают. Политика – одно, спорт – другое.

– Но успехи спортсменов будут использоваться как пропаганда. Я знаю, как это работает в России.

– Атлеты не могут ничего остановить. Во многих видах уже активно выступают – и налаживают мосты. Разве не в этом смысл спорта?

– Я считаю, что выступать сейчас российские спортсмены не должны. На данном этапе – ошибка. Простите, ничего личного, – приводит слова Пихлера Sports.ru.