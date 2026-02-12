«Чёртов лицемер!» Губерниев отреагировал на слова Пихлера о россиянах на Олимпиаде-2026

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова известного немецкого тренера по биатлону Вольфганга Пихлера, с 2011 по 2014 год возглавлявшего сборную России. Пихлер выступил против участия россиян в Олимпиаде-2026 в Италии, а также не считает правильным допуск российских юниоров на международные старты.

«Чёртов лицемер!!! Женскую сборную России загубил вместе со своим сраным помощником. Получил кучу денег, ничего не выиграл, после его работы разгребали допинговые дела!!! Пихлер — ты свинья 2.0!!! Жаль ему спортсменов, но участвовать они не должны…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.