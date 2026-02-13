Скидки
Хоккей. Чехия — Швеция
18:40 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026, лыжные гонки, мужчины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 10 км, свободный стиль

Олимпиада-2026, лыжные гонки, мужчины, 10 км — где покажут прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, состоится мужская гонка с раздельного старта свободным стилем на 10 км на Олимпийских играх — 2026 Милане и Кортина-д’Ампеццо. В гонке примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв, который выйдет на старт под 70-м номером. Старт соревнований запланирован на 13:45 мск.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Не началось

Посмотреть соревнования можно на онлайн платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские атлеты принимают участие в Играх в нейтральном статусе.

