Олимпиада-2026, лыжные гонки, мужчины, 10 км — где покажут прямую трансляцию

Сегодня, 13 февраля, состоится мужская гонка с раздельного старта свободным стилем на 10 км на Олимпийских играх — 2026 Милане и Кортина-д’Ампеццо. В гонке примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв, который выйдет на старт под 70-м номером. Старт соревнований запланирован на 13:45 мск.

Посмотреть соревнования можно на онлайн платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские атлеты принимают участие в Играх в нейтральном статусе.