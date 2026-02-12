Пётр Гуменник провёл вечернюю тренировку за день до произвольной программы на ОИ-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник провёл свою заключительную на сегодня, 12 февраля, тренировку на льду Олимпийских игр – 2026 в Италии. Завтра, 13 февраля, Гуменник представит свою произвольную программу, после короткой он занимает 12-е место.

На вечерней тренировке Гуменник в рамках прогона чисто прыгнул четверной флип, обозначил лутц, обозначил риттбергер, обозначил сальхов, сделал каскад четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, одиночный тройной аксель, обозначил лутц и риттбергер.

Вне прогона россиянин чисто исполнил такие прыжки, как четверной риттбергер, четверной риттбергер, четверной флип, четверной лутц, четверной сальхов, четверной сальхов, четверной лутц.