Олимпиада 2026

Пётр Гуменник провёл вечернюю тренировку за день до произвольной программы на ОИ-2026

Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник провёл свою заключительную на сегодня, 12 февраля, тренировку на льду Олимпийских игр – 2026 в Италии. Завтра, 13 февраля, Гуменник представит свою произвольную программу, после короткой он занимает 12-е место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

На вечерней тренировке Гуменник в рамках прогона чисто прыгнул четверной флип, обозначил лутц, обозначил риттбергер, обозначил сальхов, сделал каскад четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, одиночный тройной аксель, обозначил лутц и риттбергер.

Вне прогона россиянин чисто исполнил такие прыжки, как четверной риттбергер, четверной риттбергер, четверной флип, четверной лутц, четверной сальхов, четверной сальхов, четверной лутц.

Материалы по теме
Кто, если не Пётр Гуменник? Предсказываем тройку на Олимпиаде в Милане
