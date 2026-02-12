Американка Хлоя Ким сенсационно проиграла золото Олимпиады-2026 в хафпайпе

17-летняя сноубордистка из Южной Кореи Он Чхои Ка сенсационно завоевала золото Олимпийских игр – 2026 в дисциплине хафпайп (соревнования проводятся на специальном снежном рельефе, который представляет собой в разрезе половину трубы). Лучшее выступление спортсменки судьи оценили в 90,25 балла.

На втором месте в финале оказалась двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира в этой дисциплине американка Хлоя Ким (88,00 балла). Тройку призёров замкнула Мицуки Оно из Японии (85,00 балла).

Отметим, что Он Чхои Ка вырвала победу у Ким именно в третьей попытке. В первой девушка довольно жёстко упала.

Интересно, что Хлоя Ким завоевала своё первое олимпийское золото в хафпайпе тоже в 17 лет.