Кёрлинг. Швейцария — Чехия
Смотреть трансляцию
11:05 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Сноуборд на Олимпиаде 2026, женщины, хафпайп: результаты

Американка Хлоя Ким сенсационно проиграла золото Олимпиады-2026 в хафпайпе
17-летняя сноубордистка из Южной Кореи Он Чхои Ка сенсационно завоевала золото Олимпийских игр – 2026 в дисциплине хафпайп (соревнования проводятся на специальном снежном рельефе, который представляет собой в разрезе половину трубы). Лучшее выступление спортсменки судьи оценили в 90,25 балла.

Олимпиада 2026. Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
12 февраля 2026, четверг. 21:30 МСК
Окончено
1
Он Чхои Ка
Южная Корея
90.25
2
Хлоя Ким
США
88.00
3
Мицуки Оно
Япония
85.00

На втором месте в финале оказалась двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира в этой дисциплине американка Хлоя Ким (88,00 балла). Тройку призёров замкнула Мицуки Оно из Японии (85,00 балла).

Отметим, что Он Чхои Ка вырвала победу у Ким именно в третьей попытке. В первой девушка довольно жёстко упала.

Интересно, что Хлоя Ким завоевала своё первое олимпийское золото в хафпайпе тоже в 17 лет.

