Олимпиада-2026, биатлон, спринт (мужчины) — где покажут прямую трансляцию

Сегодня, 13 февраля, состоится мужская биатлонная спринтерская гонка на 10 км на Олимпийских играх — 2026 Милане и Кортина-д’Ампеццо. Старт соревнований запланирован на 16:00 по московскому времени.

Посмотреть мужскую биатлонную спринтерскую гонку Олимпийских игр — 2026 можно на онлайн платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участие в Олимпийских играх – 2026 Милане и Кортина-д’Ампеццо.