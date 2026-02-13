Олимпиада-2026, биатлон, спринт (мужчины) — где покажут прямую трансляцию

Скидки
Хоккей. Чехия — Швеция
18:40 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026, Биатлон, спринт (мужчины) — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 10 км

Комментарии

Сегодня, 13 февраля, состоится мужская биатлонная спринтерская гонка на 10 км на Олимпийских играх — 2026 Милане и Кортина-д’Ампеццо. Старт соревнований запланирован на 16:00 по московскому времени.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 10 км Спринт
13 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Не началось

Посмотреть мужскую биатлонную спринтерскую гонку Олимпийских игр — 2026 можно на онлайн платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участие в Олимпийских играх – 2026 Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Календарь Олимпийских игр - 2026
