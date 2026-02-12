Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 12 февраля 2026 года

Сегодня, 12 февраля, в шестой официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии, российские спортсмены продолжили борьбу за медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартов, в которых они принимали участие.
Олимпийские игры — 2026. Результаты соревнований с участием россиян 12 февраля
Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км, свободный стиль. Женщины:
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2.
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,6.
3. Джессика Диггинс (США) +49,7.
4. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +53,0.
5. Хейди Венг (Норвегия) +56,9.
6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +1.08,0.
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.10,8.
8. Элисон Мэки (Канада) +1.17,9…
21. Дарья Непряева (Россия) +1.55,8.
Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант:
1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.23,41.
2. Роман Мирадоли (Франция) — отставание 0,41.
3. Корнелия Хюттер (Австраия) +0,52.
4. Ариана Редлер (Австрия) +0,53.
5. Лаура Пировано (Италия) +0,76.
6. Кайса Викхофф Лье (Норвегия) +0,76.
7. Элена Куртони (Италия) +0,77.
19. Юлия Плешкова (Россия) +2,91.
Шорт-трек. 500 м. Женщины:
Россиянка Алёна Крылова не смогла квалифицироваться в четвертьфинальную стадию.
Шорт-трек. 1000 м. Мужчины:
Россиянин Иван Посашков не прошёл квалификацию в четвертьфинальную стадию.