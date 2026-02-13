Гонка с/с на 10 км с Коростелёвым на ОИ-2026 13 февраля: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 13 февраля, состоится мужская лыжная гонка с раздельного старта свободным стилем на 10 км на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В гонке примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв, который выйдет на старт под 70-м номером. Старт соревнований запланирован на 13:45 мск.

Посмотреть соревнования можно на онлайн платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спротсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.