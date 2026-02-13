Выступление Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 13 февраля: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 13 февраля, действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник представит свою произвольную программу в рамках соревнований мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Начало соревнований мужчин назначено на 21:00 мск. Пётр Гуменник выступит в предпоследней разминке. Согласно стартовому протоколу, время выхода россиянина на лёд – 23:13 мск.

В прямом эфире произвольную программу Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. Лидером соревнований является двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.

В ПП Гуменник планирует исполнить пять четверных прыжков — флип, лутц, тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.