Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
21:30 Мск
Где смотреть произвольную программу Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 в Милане

Комментарии

Сегодня, 13 февраля, действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник представит свою произвольную программу в рамках соревнований мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

В прямом эфире произвольную программу Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин в ПП на Олимпиаде-2026.

Старт прокатов ПП мужчин на ОИ назначен на 21:00 мск. Гуменник выступит в предпоследней разминке. Согласно стартовому протоколу, время выхода россиянина на лёд – 23:13 мск.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место.

