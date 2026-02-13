Где смотреть произвольную программу Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Милане

Сегодня, 13 февраля, действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник представит свою произвольную программу в рамках соревнований мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

В прямом эфире произвольную программу Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин в ПП на Олимпиаде-2026.

Старт прокатов ПП мужчин на ОИ назначен на 21:00 мск. Гуменник выступит в предпоследней разминке. Согласно стартовому протоколу, время выхода россиянина на лёд – 23:13 мск.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место.