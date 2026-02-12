Скидки
Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шорт-трек на Олимпиаде 2026, женщины, 500 м: результаты

Шорт-трекистка Велзебур выиграла золото ОИ на 500 м, в 1/2 финала обновив мировой рекорд
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, восьмикратная чемпионка мира нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур завоевала золото Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 500 м. Серебро осталось за легендарной Арианной Фонтаной (Италия), это её 13-я олимпийская медаль в карьере. Тройку призёров замкнула канадка Кортни Саро.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
12 февраля 2026, четверг. 23:26 МСК
Окончено
1
Ксандра Велзебур
Нидерланды
41.609
2
Арианна Фонтана
Италия
42.294
3
Кортни Саро
Канада
42.427

Отметим, что в полуфинальном заезде Велзебур установила новый мировой рекорд на дистанции 500 м. Она выиграла полуфинал с результатом 41,399. 24-летняя спортсменка улучшила своё же достижение, установленное в ноябре 2022 года в Солт-Лейк-Сити, — 41,416 секунды.

Финал на ОИ-2026 получился медленнее. Время Велзебур в нём – 41,609.

