Шорт-трекистка Велзебур выиграла золото ОИ на 500 м, в 1/2 финала обновив мировой рекорд

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, восьмикратная чемпионка мира нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур завоевала золото Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 500 м. Серебро осталось за легендарной Арианной Фонтаной (Италия), это её 13-я олимпийская медаль в карьере. Тройку призёров замкнула канадка Кортни Саро.

Отметим, что в полуфинальном заезде Велзебур установила новый мировой рекорд на дистанции 500 м. Она выиграла полуфинал с результатом 41,399. 24-летняя спортсменка улучшила своё же достижение, установленное в ноябре 2022 года в Солт-Лейк-Сити, — 41,416 секунды.

Финал на ОИ-2026 получился медленнее. Время Велзебур в нём – 41,609.