Шорт-трекистка Велзебур выиграла золото ОИ на 500 м, в 1/2 финала обновив мировой рекорд
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, восьмикратная чемпионка мира нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур завоевала золото Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 500 м. Серебро осталось за легендарной Арианной Фонтаной (Италия), это её 13-я олимпийская медаль в карьере. Тройку призёров замкнула канадка Кортни Саро.
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
12 февраля 2026, четверг. 23:26 МСК
Окончено
1
Ксандра Велзебур
Нидерланды
41.609
2
Арианна Фонтана
Италия
42.294
3
Кортни Саро
Канада
42.427
Отметим, что в полуфинальном заезде Велзебур установила новый мировой рекорд на дистанции 500 м. Она выиграла полуфинал с результатом 41,399. 24-летняя спортсменка улучшила своё же достижение, установленное в ноябре 2022 года в Солт-Лейк-Сити, — 41,416 секунды.
Финал на ОИ-2026 получился медленнее. Время Велзебур в нём – 41,609.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
00:46
-
00:33
-
00:10
- 12 февраля 2026
-
23:59
-
23:40
-
23:31
-
23:12
-
23:10
-
23:02
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:04
-
22:00
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:27
-
21:21
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
21:08
-
21:07
-
21:06
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:38
-
20:30