Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 13 февраля 2026 года

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в лыжных гонках среди мужчин, в которых выступит российский спортсмен Савелий Коростелёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Расписание на 13 февраля (время начала московское):

13:45 — Мужчины. 10 км. Свободный стиль.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Ранее Савелий Коростелёв принял участие в двух видах олимпийских соревнований по лыжным гонкам: в скиатлоне он занял четвёртое место, а также не смог пройти квалификацию в спринте.