Нидерландский шорт-трекист Йенс ван Ваут стал чемпионом Олимпиады-2026 на дистанции 1000 м

Двукратный чемпион мира в эстафетах, нидерландский шорт-трекист Йенс ван Ваут завоевал золото Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 1000 м. Серебряным призёром стал представитель Китая Сунь Лун. Тройку призёров замкнул Рим Чжон Ун из Южной Кореи.

Отметим, что борьба за медали в этом виде развернулась до самого финиша. Канадец Уильям Данджину, лидировавший большую часть заезда, стал лишь четвёртым.

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал: