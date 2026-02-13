Скидки
Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
12:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шорт-трек на Олимпиаде 2026, мужчины, 1000 м: результаты

Нидерландский шорт-трекист Йенс ван Ваут стал чемпионом Олимпиады-2026 на дистанции 1000 м
Двукратный чемпион мира в эстафетах, нидерландский шорт-трекист Йенс ван Ваут завоевал золото Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 1000 м. Серебряным призёром стал представитель Китая Сунь Лун. Тройку призёров замкнул Рим Чжон Ун из Южной Кореи.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
12 февраля 2026, четверг. 23:37 МСК
Окончено
1
Йенс ван Ваут
Нидерланды
1:24.537
2
Сунь Лун
Китай
1:24.565
3
Рим Чжон Ун
Южная Корея
1:24.611

Отметим, что борьба за медали в этом виде развернулась до самого финиша. Канадец Уильям Данджину, лидировавший большую часть заезда, стал лишь четвёртым.

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал:

  1. Йенс ван Ваут (Нидерланды) — 1.24,537.
  2. Сунь Лун (Китай) — 1.24,565.
  3. Рим Чжон Ун (Южная Корея) — 1.24,611.
  4. Уильям Данджину (Канада) — 1.24,671.
