Нидерландский шорт-трекист Йенс ван Ваут стал чемпионом Олимпиады-2026 на дистанции 1000 м
Двукратный чемпион мира в эстафетах, нидерландский шорт-трекист Йенс ван Ваут завоевал золото Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 1000 м. Серебряным призёром стал представитель Китая Сунь Лун. Тройку призёров замкнул Рим Чжон Ун из Южной Кореи.
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
12 февраля 2026, четверг. 23:37 МСК
Окончено
1
Йенс ван Ваут
Нидерланды
1:24.537
2
Сунь Лун
Китай
1:24.565
3
Рим Чжон Ун
Южная Корея
1:24.611
Отметим, что борьба за медали в этом виде развернулась до самого финиша. Канадец Уильям Данджину, лидировавший большую часть заезда, стал лишь четвёртым.
Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал:
- Йенс ван Ваут (Нидерланды) — 1.24,537.
- Сунь Лун (Китай) — 1.24,565.
- Рим Чжон Ун (Южная Корея) — 1.24,611.
- Уильям Данджину (Канада) — 1.24,671.
