Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Выступление Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 13 февраля: во сколько начало, где смотреть

В какое время Пётр Гуменник выйдет на лёд на Олимпиаде в Милане 13 февраля
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник представит свою произвольную программу в рамках соревнований мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Начало назначено на 21:00 мск. Россиянин выступит в предпоследней разминке. Согласно стартовому протоколу, время выхода Петра на лёд – 23:13 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин в ПП на Олимпиаде-2026.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. Лидером соревнований является двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.

Перед произвольной программой Гуменник заявил, что его не волнует, какое место он займёт на Олимпиаде. «Для меня главное — выдать хороший прокат», — отметил Пётр.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Гуменник пока 12-й, но в произвольной программе ему будет проще? LIVE
Live
Гуменник пока 12-й, но в произвольной программе ему будет проще? LIVE
Кто, если не Пётр Гуменник? Предсказываем тройку на Олимпиаде в Милане Кто, если не Пётр Гуменник? Предсказываем тройку на Олимпиаде в Милане
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android