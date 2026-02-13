В какое время Пётр Гуменник выйдет на лёд на Олимпиаде в Милане 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник представит свою произвольную программу в рамках соревнований мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Начало назначено на 21:00 мск. Россиянин выступит в предпоследней разминке. Согласно стартовому протоколу, время выхода Петра на лёд – 23:13 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин в ПП на Олимпиаде-2026.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. Лидером соревнований является двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.

Перед произвольной программой Гуменник заявил, что его не волнует, какое место он займёт на Олимпиаде. «Для меня главное — выдать хороший прокат», — отметил Пётр.