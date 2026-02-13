Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 12 февраля 2026 года

Вчера, 12 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Италии продолжились соревнования по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Групповой этап. Результаты на 12 февраля

Мужчины, 2-й тур

Германия – Норвегия – 5:4.

Швейцария – США – 8:3.

Великобритания – Швеция – 6:3.

Женщины, 1-й тур

США – Южная Корея – 8:4.

Швеция – Япония – 8:4.

Швейцария – Италия – 7:4.

Канада – Дания – 10:4.

Женщины, 2-й тур

Китай – Великобритания – 7:4.

Южная Корея – Италия – 7:2.

Дания – Япония – 10:7.

Швеция – США – 9:4.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.