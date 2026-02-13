Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 12 февраля 2026 года

Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 12 февраля 2026 года
Комментарии

Вчера, 12 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Италии продолжились соревнования по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Групповой этап. Результаты на 12 февраля

Мужчины, 2-й тур
Германия – Норвегия – 5:4.
Швейцария – США – 8:3.
Великобритания – Швеция – 6:3.

Женщины, 1-й тур
США – Южная Корея – 8:4.
Швеция – Япония – 8:4.
Швейцария – Италия – 7:4.
Канада – Дания – 10:4.

Женщины, 2-й тур
Китай – Великобритания – 7:4.
Южная Корея – Италия – 7:2.
Дания – Япония – 10:7.
Швеция – США – 9:4.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android