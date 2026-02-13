Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 12 февраля 2026 года

Вчера, 12 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Италии продолжились соревнования по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Групповой этап. Результаты на 12 февраля
Мужчины, 2-й тур
Германия – Норвегия – 5:4.
Швейцария – США – 8:3.
Великобритания – Швеция – 6:3.
Женщины, 1-й тур
США – Южная Корея – 8:4.
Швеция – Япония – 8:4.
Швейцария – Италия – 7:4.
Канада – Дания – 10:4.
Женщины, 2-й тур
Китай – Великобритания – 7:4.
Южная Корея – Италия – 7:2.
Дания – Япония – 10:7.
Швеция – США – 9:4.
Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.