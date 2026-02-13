Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 12 февраля 2026 года, таблица

Завершился шестой официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно восемь комплектов наград в семи видах спорта (лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл, санный спорт, сноуборд, горнолыжный спорт).

По итогам дня медальный зачёт продолжает возглавлять сборная Норвегии (14 наград: семь золотых, две серебряные и пять бронзовых). На второе место поднялась сборная Италии (17 медалей: шесть золотых, три серебряных и восемь бронзовых). Тройку лидеров замыкает команда США (14 медалей: четыре золота, семь серебра и три бронзы).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 12 февраля 2026 года: