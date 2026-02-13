Прямая трансляция произвольной программы Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане 13 февраля

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник вступает в борьбу за личную медаль на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин выходит на олимпийский лёд для представления своей произвольной программы, он открывает предпоследнюю разминку у мужчин.

В прямом эфире произвольную программу Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 показывает платформа Okko.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. В произвольной программе у Петра тоже постановка «Онегина» (другой музыкальный отрывок, нежели в его обновлённой КП).