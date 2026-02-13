Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований на 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся состязания в фигурном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, фигурное катание. Расписание на 13 февраля (время начала московское):

21:00 — Мужчины. Произвольная программа.

В соревнованиях примет участие действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник. Согласно стартовому протоколу, время выхода россиянина на лёд – 23:13 мск.

Ранее на Играх завершился командный турнир фигуристов. Его победителем стала сборная США, на один балл опередившая команду Японии. Бронзовые медали в этом виде соревнований выиграла Италия.