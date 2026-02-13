Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. США — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Арианна Фонтана завоевала 13-ю олимпийскую медаль, больше только у Бьорген и Бьорндалена

Арианна Фонтана завоевала 13-ю олимпийскую медаль, больше только у Бьорген и Бьорндалена
Комментарии

35-летняя итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала обладательницей 13-й олимпийской медали за карьеру. 12 февраля Фонтана завоевала серебро домашней Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 500 м.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
12 февраля 2026, четверг. 23:26 МСК
Окончено
1
Ксандра Велзебур
Нидерланды
41.609
2
Арианна Фонтана
Италия
42.294
3
Кортни Саро
Канада
42.427

До этого спортсменка завоевала три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград, в её активе медали на всех зимних Олимпиадах, начиная с Турина-2006. Ранее на ОИ-2026 Арриана Фонтана в третий раз за карьеру стала олимпийской чемпионкой, выиграв в составе сборной Италии смешанную эстафету.

За всю историю зимних Олимпийских игр больше медалей завоевали только два спортсмена: норвежская лыжница Марит Бьорген, в активе которой 15 (8+4+3) наград, и её соотечественник биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален — 14 (8+4+2) медалей.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Шорт-трекистка Велзебур выиграла золото ОИ на 500 м, в 1/2 финала обновив мировой рекорд

Видео: Награждение шорт-трекиста Семёна Елистратова бронзовой медалью

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android