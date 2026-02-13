Арианна Фонтана завоевала 13-ю олимпийскую медаль, больше только у Бьорген и Бьорндалена

35-летняя итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала обладательницей 13-й олимпийской медали за карьеру. 12 февраля Фонтана завоевала серебро домашней Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 500 м.
До этого спортсменка завоевала три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград, в её активе медали на всех зимних Олимпиадах, начиная с Турина-2006. Ранее на ОИ-2026 Арриана Фонтана в третий раз за карьеру стала олимпийской чемпионкой, выиграв в составе сборной Италии смешанную эстафету.
За всю историю зимних Олимпийских игр больше медалей завоевали только два спортсмена: норвежская лыжница Марит Бьорген, в активе которой 15 (8+4+3) наград, и её соотечественник биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален — 14 (8+4+2) медалей.
Видео: Награждение шорт-трекиста Семёна Елистратова бронзовой медалью
- 13 февраля 2026
-
03:08
-
02:59
-
02:48
-
02:37
-
01:52
-
01:40
-
01:39
-
00:46
-
00:33
-
00:10
- 12 февраля 2026
-
23:59
-
23:40
-
23:31
-
23:12
-
23:10
-
23:02
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:04
-
22:00
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:27
-
21:21
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
21:08