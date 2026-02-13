Арианна Фонтана завоевала 13-ю олимпийскую медаль, больше только у Бьорген и Бьорндалена

35-летняя итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала обладательницей 13-й олимпийской медали за карьеру. 12 февраля Фонтана завоевала серебро домашней Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 500 м.

До этого спортсменка завоевала три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград, в её активе медали на всех зимних Олимпиадах, начиная с Турина-2006. Ранее на ОИ-2026 Арриана Фонтана в третий раз за карьеру стала олимпийской чемпионкой, выиграв в составе сборной Италии смешанную эстафету.

За всю историю зимних Олимпийских игр больше медалей завоевали только два спортсмена: норвежская лыжница Марит Бьорген, в активе которой 15 (8+4+3) наград, и её соотечественник биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален — 14 (8+4+2) медалей.

