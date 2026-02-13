Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги девятого дня, 12 февраля,

12 февраля завершился девятый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. В его рамках было разыграно восемь комплектов наград в семи видах спорта (лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл, санный спорт, сноуборд, горнолыжный спорт).

Олимпиада-2026. Результаты на 12 февраля Горнолыжный спорт

Женщины. Супергигант.

Федерика Бриньоне (Италия) Роман Мирадоли (Франция) Корнелия Хюттер (Австрия)

Кёрлинг

Женщины, 1-й тур

Южная Корея — США – 4:8

Япония — Швеция – 4:8

Италия — Швейцария – 4:7

Канада — Дания – 10:4

Мужчины, 2-й тур

Норвегия — Германия – 4:5

США — Швейцария – 3:8

Великобритания — Швеция – 6:3

Женщины, 2-й тур

Китай — Великобритания – 7:4

Италия — Южная Корея – 2:7

Дания — Япония – 10:7

Швеция — США – 9:4

Конькобежный спорт

Женщины. 5000 м.

Франческа Лоллобриджида (Италия) Мерел Конейн (Нидерланды) Рагне Виклунд (Норвегия)

Лыжные гонки

Женщины. 10 км. Свободный стиль.

Фрида Карлссон (Швеция) Эбба Андерсон (Швеция) Джессика Диггинс (США)

Санный спорт

Эстафета.

Германия Австралия Италия

Скелетон

Мужчины. 1-я попытка.

Мэтт Уэстон (Великобритания) Аксель Юнг (Германия) Амедео Баньис (Италия)

Мужчины. 2-я попытка.

Мэтт Уэстон (Великобритания) Аксель Юнг (Германия) Кристофер Гротер (Германия)

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал.

Лоан Боззоло (Франция) Жонас Шолле (Франция) Ник Баумгартнер (США)

Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал.

Алессандро Хеммерле (Австрия) Элиот Гронден (Канада) Якоб Дузек (Австрия)

Женщины. Хафпайп. Финал.

Он Чхои Ка (Южная Корея) Хлоя Ким (США) Мицуки Оно (Япония)

Фристайл

Мужчины. Могул. Финал 1.

Купер Вудс-Топалович (Австралия) Микаэль Кингсбери (Канада) Мэтт Грэм (Австралия)

Мужчины. Могул. Финал 2.

Купер Вудс-Топалович (Австралия) Микаэль Кингсбери (Канада) Икума Хорисима (Япония)

Хоккей

Мужчины

Группа A. Швейцария — Франция – 4:0

Группа A. Чехия — Канада – 0:5

Группа C. Германия — Дания – 3:1

Группа C. Латвия — США – 1:5

Женщины

Группа A. Финляндия — Канада – 0:5

Шорт-трек

Женщины. 500 м. Финал.

Ксандра Велзебур (Нидерланды) Арианна Фонтана (Италия) Кортни Саро (Канада)

Мужчины. 1000 м. Финал.