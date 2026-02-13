Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги девятого дня, 12 февраля,

12 февраля завершился девятый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. В его рамках было разыграно восемь комплектов наград в семи видах спорта (лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл, санный спорт, сноуборд, горнолыжный спорт).
Олимпиада-2026. Результаты на 12 февраля Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант.
- Федерика Бриньоне (Италия)
- Роман Мирадоли (Франция)
- Корнелия Хюттер (Австрия)
Кёрлинг
Женщины, 1-й тур
Южная Корея — США – 4:8
Япония — Швеция – 4:8
Италия — Швейцария – 4:7
Канада — Дания – 10:4
Мужчины, 2-й тур
Норвегия — Германия – 4:5
США — Швейцария – 3:8
Великобритания — Швеция – 6:3
Женщины, 2-й тур
Китай — Великобритания – 7:4
Италия — Южная Корея – 2:7
Дания — Япония – 10:7
Швеция — США – 9:4
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м.
- Франческа Лоллобриджида (Италия)
- Мерел Конейн (Нидерланды)
- Рагне Виклунд (Норвегия)
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
- Фрида Карлссон (Швеция)
- Эбба Андерсон (Швеция)
- Джессика Диггинс (США)
Санный спорт
Эстафета.
- Германия
- Австралия
- Италия
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка.
- Мэтт Уэстон (Великобритания)
- Аксель Юнг (Германия)
- Амедео Баньис (Италия)
Мужчины. 2-я попытка.
- Мэтт Уэстон (Великобритания)
- Аксель Юнг (Германия)
- Кристофер Гротер (Германия)
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал.
- Лоан Боззоло (Франция)
- Жонас Шолле (Франция)
- Ник Баумгартнер (США)
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал.
- Алессандро Хеммерле (Австрия)
- Элиот Гронден (Канада)
- Якоб Дузек (Австрия)
Женщины. Хафпайп. Финал.
- Он Чхои Ка (Южная Корея)
- Хлоя Ким (США)
- Мицуки Оно (Япония)
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1.
- Купер Вудс-Топалович (Австралия)
- Микаэль Кингсбери (Канада)
- Мэтт Грэм (Австралия)
Мужчины. Могул. Финал 2.
- Купер Вудс-Топалович (Австралия)
- Микаэль Кингсбери (Канада)
- Икума Хорисима (Япония)
Хоккей
Мужчины
Группа A. Швейцария — Франция – 4:0
Группа A. Чехия — Канада – 0:5
Группа C. Германия — Дания – 3:1
Группа C. Латвия — США – 1:5
Женщины
Группа A. Финляндия — Канада – 0:5
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал.
- Ксандра Велзебур (Нидерланды)
- Арианна Фонтана (Италия)
- Кортни Саро (Канада)
Мужчины. 1000 м. Финал.
- Йенс ван Ваут (Нидерланды)
- Сунь Лун (Китай)
- Рим Чжон Ун (Южная Корея)