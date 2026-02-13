Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Расписание соревнований с участием российских спортсменов на Олимпиаде 2026 13 февраля 2026 года, Зимние Олимпийские игры 2026

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 13 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. В этот день выступят в нейтральном статусе два представителя России.

Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 13 февраля (время — мск):

Лыжные гонки

13:45. Мужчины. 10 км. Свободный стиль. (Савелий Коростелёв).

Фигурное катание

21:00. Мужчины. Произвольная программа. (Пётр Гуменник).

Максимальным успехом на Играх-2026 для допущенных МОК к выступлению российских спортсменов на текущий момент является четвёртое место Савелия Коростелёва в мужском лыжном скиатлоне, который состоялся 8 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Клебо нацелился на восьмое золото. Полное расписание седьмого дня Олимпиады-2026 Клебо нацелился на восьмое золото. Полное расписание седьмого дня Олимпиады-2026
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!

Видео: Отношения России и МОК

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android