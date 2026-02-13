Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 13 февраля 2026 года

Сегодня, 13 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. В этот день выступят в нейтральном статусе два представителя России.
Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 13 февраля (время — мск):
Лыжные гонки
13:45. Мужчины. 10 км. Свободный стиль. (Савелий Коростелёв).
Фигурное катание
21:00. Мужчины. Произвольная программа. (Пётр Гуменник).
Максимальным успехом на Играх-2026 для допущенных МОК к выступлению российских спортсменов на текущий момент является четвёртое место Савелия Коростелёва в мужском лыжном скиатлоне, который состоялся 8 февраля.
