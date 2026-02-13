Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 13 февраля, Зимние Олимпийские игры 2026

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 13 февраля
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 13 февраля (время московское):

Биатлон

16:00. Мужчины. 10 км. Спринт.

Кёрлинг

Мужчины, 3-й тур

11:05. Канада — США;
11:05. Великобритания — Италия;
11:05. Китай — Норвегия;
11:05. Швейцария — Чехия.

Женщины, 3-й тур

16:05. Дания — Швеция;
16:05. Китай — Швейцария;
16:05. США — Канада;
16:05. Великобритания — Южная Корея.

Мужчины, 4-й тур

21:05. Швейцария — Китай;
21:05. Чехия — Норвегия;
21:05. Германия — Италия;
21:05. Канада — Швеция.

Конькобежный спорт

18:00. Мужчины. 10 000 м.

Лыжные гонки

13:45. Мужчины. 10 км. Свободный стиль.

Скелетон

18:00. Женщины. Первая попытка;
19:48. Женщины. Вторая попытка;
21:30. Мужчины. Третья попытка;
23:05. Мужчины. Четвёртая попытка.

Сноуборд

12:00. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация;
15:30. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала;
16:03. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала;
16:24. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала;
16:41. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал;
16:46. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал;
21:30. Мужчины. Хафпайп. Финал.

Фигурное катание

21:00. Мужчины. Произвольная программа.

Хоккей

Мужчины

14:10. Группа B. Италия — Словакия;
14:10. Группа B. Финляндия — Швеция;
18:40. Группа A. Франция — Чехия;
23:10. Группа A. Канада — Швейцария.

Женщины

18:40. 1/4 финала. Чехия — Швеция;
23:10. 1/4 финала. США — Италия.

Календарь соревнований Олимпиады 2026
Материалы по теме
Клебо нацелился на восьмое золото. Полное расписание седьмого дня Олимпиады-2026
Клебо нацелился на восьмое золото. Полное расписание седьмого дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android