Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 13 февраля (время московское):

Биатлон

16:00. Мужчины. 10 км. Спринт.

Кёрлинг

Мужчины, 3-й тур

11:05. Канада — США;

11:05. Великобритания — Италия;

11:05. Китай — Норвегия;

11:05. Швейцария — Чехия.

Женщины, 3-й тур

16:05. Дания — Швеция;

16:05. Китай — Швейцария;

16:05. США — Канада;

16:05. Великобритания — Южная Корея.

Мужчины, 4-й тур

21:05. Швейцария — Китай;

21:05. Чехия — Норвегия;

21:05. Германия — Италия;

21:05. Канада — Швеция.

Конькобежный спорт

18:00. Мужчины. 10 000 м.

Лыжные гонки

13:45. Мужчины. 10 км. Свободный стиль.

Скелетон

18:00. Женщины. Первая попытка;

19:48. Женщины. Вторая попытка;

21:30. Мужчины. Третья попытка;

23:05. Мужчины. Четвёртая попытка.

Сноуборд

12:00. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация;

15:30. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала;

16:03. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала;

16:24. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала;

16:41. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал;

16:46. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал;

21:30. Мужчины. Хафпайп. Финал.

Фигурное катание

21:00. Мужчины. Произвольная программа.

Хоккей

Мужчины

14:10. Группа B. Италия — Словакия;

14:10. Группа B. Финляндия — Швеция;

18:40. Группа A. Франция — Чехия;

23:10. Группа A. Канада — Швейцария.

Женщины

18:40. 1/4 финала. Чехия — Швеция;

23:10. 1/4 финала. США — Италия.