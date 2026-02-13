Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 13 февраля (время московское):
Биатлон
16:00. Мужчины. 10 км. Спринт.
Кёрлинг
Мужчины, 3-й тур
11:05. Канада — США;
11:05. Великобритания — Италия;
11:05. Китай — Норвегия;
11:05. Швейцария — Чехия.
Женщины, 3-й тур
16:05. Дания — Швеция;
16:05. Китай — Швейцария;
16:05. США — Канада;
16:05. Великобритания — Южная Корея.
Мужчины, 4-й тур
21:05. Швейцария — Китай;
21:05. Чехия — Норвегия;
21:05. Германия — Италия;
21:05. Канада — Швеция.
Конькобежный спорт
18:00. Мужчины. 10 000 м.
Лыжные гонки
13:45. Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
Скелетон
18:00. Женщины. Первая попытка;
19:48. Женщины. Вторая попытка;
21:30. Мужчины. Третья попытка;
23:05. Мужчины. Четвёртая попытка.
Сноуборд
12:00. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация;
15:30. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала;
16:03. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала;
16:24. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала;
16:41. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал;
16:46. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал;
21:30. Мужчины. Хафпайп. Финал.
Фигурное катание
21:00. Мужчины. Произвольная программа.
Хоккей
Мужчины
14:10. Группа B. Италия — Словакия;
14:10. Группа B. Финляндия — Швеция;
18:40. Группа A. Франция — Чехия;
23:10. Группа A. Канада — Швейцария.
Женщины
18:40. 1/4 финала. Чехия — Швеция;
23:10. 1/4 финала. США — Италия.