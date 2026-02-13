Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Чехия — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Ишмуратова оценила шансы Коростелёва на олимпийскую медаль в гонке на 10 км

Ишмуратова оценила шансы Коростелёва на олимпийскую медаль в гонке на 10 км
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о шансах российского лыжника Савелия Коростелёва выиграть медаль в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Олимпиада 2026. Лыжные гонки
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Не началось

— Савелий уже остановился в шаге от пьедестала. Способен он сейчас взять медаль?
— Если все звёзды сойдутся над головой, то да! Но побороться за медаль ему стоит. Очень хороший пример — вчерашняя сенсация в биатлоне Лора Христова: девушка в тотале была в восьмом десятке, она даже не лидер в болгарской команде. Так что всё возможно, надо надеяться, — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

Савелий Коростелёв на текущий момент является обладателем лучшего результата выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов на ОИ-2026. 8 февраля в скиатлоне Коростелёв занял четвёртое место.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
«Это ошибка». Пихлер выступил против участия Коростелёва и Непряевой в Олимпиаде-2026

Видео: Коростелёв показал, как болеет за Непряеву из номера на ОИ-2026

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android