Ишмуратова оценила шансы Коростелёва на олимпийскую медаль в гонке на 10 км

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о шансах российского лыжника Савелия Коростелёва выиграть медаль в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

— Савелий уже остановился в шаге от пьедестала. Способен он сейчас взять медаль?

— Если все звёзды сойдутся над головой, то да! Но побороться за медаль ему стоит. Очень хороший пример — вчерашняя сенсация в биатлоне Лора Христова: девушка в тотале была в восьмом десятке, она даже не лидер в болгарской команде. Так что всё возможно, надо надеяться, — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

Савелий Коростелёв на текущий момент является обладателем лучшего результата выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов на ОИ-2026. 8 февраля в скиатлоне Коростелёв занял четвёртое место.

