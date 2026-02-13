Фрида Карлссон прокомментировала своё второе золото на Олимпиаде — 2026 в Италии

Двукратная олимпийская чемпионка зимних Игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась ощущениями после своей второй победы — в гонке на 10 км с раздельным стартом 12 февраля.

— Скажите, как вы себя чувствуете, без слова «машина»?

— Чувствую, насколько я сегодня энергичная, насколько наслаждаюсь этими днями, этими победами. Я просто очень люблю лыжные гонки! Очень счастлива и очень горда тем, что получилось, всем путём, который я прошла, — сказала Карлссон в интервью Okko.

Ранее, 7 февраля, Фрида Карлссон впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, одержав победу в скиатлоне.

