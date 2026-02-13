Скидки
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Фрида Карлссон прокомментировала своё второе золото на Олимпиаде — 2026 в Италии
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка зимних Игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась ощущениями после своей второй победы — в гонке на 10 км с раздельным стартом 12 февраля.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

— Скажите, как вы себя чувствуете, без слова «машина»?
— Чувствую, насколько я сегодня энергичная, насколько наслаждаюсь этими днями, этими победами. Я просто очень люблю лыжные гонки! Очень счастлива и очень горда тем, что получилось, всем путём, который я прошла, — сказала Карлссон в интервью Okko.

Ранее, 7 февраля, Фрида Карлссон впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, одержав победу в скиатлоне.

Комментарии
